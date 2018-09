Troco Solidário contemplará instituto que oferece cursos profissionalizantes à comunidade

A cada dois meses uma entidade que presta assistência social ou desenvolve projetos nas comunidades é beneficiada com a quantia arrecadada no período - Divulgação

Entre setembro e outubro, as moedas que os clientes doarem ao projeto Troco Solidário, nas lojas Comper em Campo Grande, contemplarão o Instituto Guataverá de Apoio Sociocultural. A entidade sem fins lucrativos empreende ações para recreação e desenvolvimento infanto-juvenil, além de promover oficinas de leitura, escrita e artes para crianças, jovens e adultos.

Conforme Esther Guimarães Cardoso, diretora da entidade, o Instituto Guataverá existe desde 2007 e atende, em média, 210 pessoas anualmente. “Oferecemos cursos profissionalizantes de culinária, corte e costura, informática, trabalhos manuais e outros ofícios de interesse da comunidade, entre várias outras atividades”.

Esther ainda explica que o dinheiro do Troco Solidário será utilizado para o financiamento dos cursos gratuitos oferecidos no local. O de corte e costura, por exemplo, tem investimento de R$ 8 mil, já o financiamento de um curso de culinária sai a R$ 300.

O Instituto Guataverá de Apoio Sociocultural está localizado na rua Indianápolis, 2.192, Jardim Noroeste, região leste de Campo Grande e foi declarado de utilidade pública municipal por meio da lei 4.917, de 23 de dezembro de 2010. A entidade sobrevive de doações particulares e caso as pessoas se interessem em ajudar, podem telefonar para os números (67) 3042-2750 e 3344-0371.

Troco Solidário – Desde 2007 a Rede Comper de Supermercados já ajudou mais de 160 instituições através do Troco Solidário, que consiste na arrecadação de moedas que os clientes doam nos caixas das lojas quando fazem suas compras. O dinheiro é investido em benfeitorias para as instituições e tem ajudado a transformar muitos sonhos em realidade.

“O Troco Solidário já arrecadou mais de R$ 5 milhões e impactou as vidas de mais de 150 mil pessoas. Nossa missão, por meio do projeto, é unir forças com os nossos clientes para que a gente consiga cada vez mais fazer a diferença nas vidas dos que mais necessitam”, afirma Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper.

A cada dois meses uma entidade que presta assistência social ou desenvolve projetos nas comunidades é beneficiada com a quantia arrecadada no período. As instituições que têm interesse em participar do projeto devem procurar a Rede Comper e repassar um histórico, além de uma série de documentos, até o mês de outubro.

Depois disso, triagem é feita e em seguida uma equipe da Rede Comper visita in loco a instituição para comprovar a veracidade das informações. Após essa etapa é feita uma análise complexa que definirá as seis instituições que serão contempladas com o Troco Solidário no ano seguinte.