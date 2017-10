Troca de tiros entre PMs e criminosos deixa três feridos na favela da Rocinha

Uma troca de tiros entre policiais e criminosos armados deixou três feridos na manhã de hoje (23) na comunidade da Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Entre os feridos, estão dois policiais militares do Batalhão de Choque.

Segundo informações do Batalhão de Choque, divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Militar, os policiais patrulhavam as localidades 199 e Rua 1, quando entraram em confronto com os criminosos.

Um terceiro homem também foi baleado no confronto. De acordo com a Polícia Militar, ele estava envolvido no tiroteio que vitimou os dois policiais. Os três foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, que fica próximo à Rocinha.