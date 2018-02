Troca de lâmpadas está entre as principais indicações de serviços dos vereadores da Capital

A Sisep faz cerca de 6 mil trocas por mês - Arquivo

Troca de lâmpadas queimadas ou instalação de postes de iluminação pública estão entre as reivindicações mais solicitadas pela população campo-grandense. Desde o ano passado, até a sessão ordinária desta quinta-feira (22), cerca de 3.300 indicações de troca de lâmpadas foram encaminhadas pela Câmara Municipal à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Apesar do número expressivo, as substituições representam aproximadamente 4% das luminárias existentes na Capital, que, segundo dados da Sisep, conta com 140 mil pontos distribuídos pela cidade e realiza, em média, seis mil trocas de lâmpadas por mês .

Além da atuação parlamentar, a Prefeitura oferece também um teleatendimento para que a própria população comunique casos de lâmpadas queimadas, depredadas ou acesas à luz do dia, informando nome completo, telefone para contato e endereço da luminária (rua, número, bairro). Uma vez solicitado, tanto pelos vereadores quanto pela população, o pedido será encaminhado à divisão competente.

Nos casos de ausência de luminárias em via pública, o pedido é enviado à divisão que vistoria o local e, após estudo técnico, aprova a implantação dentro dos padrões adotados.

Membro da comissão permanente de defesa do consumidor e presidente da comissão de controle da eficácia legislativa na Câmara Municipal, o vereador William Maksoud (PMN) lembra que “um simples problema de iluminação pública está diretamente associado a questões como a segurança pública”, por exemplo.

“Além de ser um direito da população, que paga todos os meses às taxas embutidas em suas faturas de energia, ruas escuras favorecem a ações de vândalos e até crimes mais graves como assaltos e abuso sexual”, destaca Maksoud.

No Jardim Itamaracá, por exemplo, várias ocorrências foram registradas devido à ação de assaltantes durante a noite, quando passageiros desembarcam de ônibus e se deslocam para casa. Segundo os moradores, ladrões em motocicletas ficam próximos aos pontos de ônibus, escondidos atrás de árvores ou em trechos escuros, esperando para cometer crimes.

Nesta quinta-feira (22), o parlamentar apresentou pelo menos 40 indicações de serviços públicos à Sisep, em sua maioria troca de lâmpadas, substituição de braços de luminária e ampliação da iluminação existente em praças nos bairros da cidade.