Troca de gestão: auditora Rita de Cássia se despede da Educação Fiscal da Sefaz

Campo Grande (MS) – A gestora da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), auditora fiscal da Receita Estadual Rita de Cássia Lube, se despediu do cargo após dois anos à frente do setor. Na vaga, assume o fiscal tributário Amarildo Cruz.

De acordo com o coordenador da Educação Fiscal, Carlos Roberto Antunes, durante a gestão de Rita, a unidade registrou inúmeros avanços com o programa do Profisco, projeto Conhecendo a Alfândega, projeto de cidadania fiscal em Sidrolândia, seminário de Finanças Públicas e Educação Fiscal para prefeituras, encontro de disseminadores da educação fiscal, entre outros.

“A Educação Fiscal no país avançou bastante desde os anos 2000. Temos conseguido sensibilizar governos e instituições de estado para fomentar a cidadania fiscal entre diferentes públicos. Um dos marcos desse trabalho é o número atual de unidades da federação formalmente envolvidos com os esforços de Educação Fiscal (26 estados e o Distrito Federal), além de vários municípios. O trabalho realizado é de grande expressão e indica um caminho muito promissor para a Educação Fiscal nos anos vindouros”, declarou Rita.

Diana Gaúna – Secretaria Estadual de Fazenda.

Foto: Assessoria.