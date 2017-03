Troca de experiências entre Canadá e Campo Grande pode trazer melhorias aos indígenas

O embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone, está em Campo Grande para participar do seminário “Ancestralidade – Mulher e Sábios Indígenas”, que acontece nesta segunda-feira (21), às 20h, e nesta terça-feira (22), às 8 horas, no auditório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Para aproveitar a visita à Capital Morena, Riccardo Savone, visitou o prefeito Marquinhos Trad, na tarde desta segunda-feira, para conhecer o trabalho dos índios terenas e trazer experiências de povos indígenas do Canadá. Os dois visitaram o Mercadão Municipal e a Aldeia Urbana Marçal de Sousa.

O prefeito explicou que a comunidade indígena em Campo Grande é considerável, e que os projetos feitos com a comunidade, em parceria com a prefeitura, têm como objetivo melhorar a situação econômica de todos.

Riccardo Savone disse que sempre ouvi falar da Aldeia Urbana Marçal de Sousa no Brasil, e assim que teve a oportunidade, veio para Campo Grande conhecer. “No Canadá também tem uma comunidade importante como esta. O mesmo desafio que vocês têm aqui, nós temos lá. Essa troca de experiência pode ajudar a superar os desafios”

Ele afirmou que levará ao governo canadense tudo que conheceu aqui, como os projetos de capacitação e melhoramento de renda. “Vou compartilhar as experiência e ver como o Canadá pode ajudar na comunidade aqui”, frisou.

Projetos

Um dos projetos que Ricardo salientou foi o do Mercadão Municipal, onde há um espaço cedido pela prefeitura, para os índios terenas comercializarem seus produtos. O embaixador provou os sabores diferentes e se encantou com tanta diversidade.

“Adorei isso aqui, parece uma loja museu. Tem muitas coisas diferentes e peculiares. Provei a cajamanga e adorei”, disse.

Diretor e ex-presidente do Mercadão Municipal, Ronald Kanashiro, disse que o embaixador pontuou bem o que é o Mercadão.

“A gente trabalha permanentemente a cultura sul-mato-grossense. Temos aqui um pouco de cada lugar do nosso estado. Expusemos isso diariamente ressaltando o nosso contexto cultural”, afirmou, frisando achar muito importante a visita do embaixador ao local.

