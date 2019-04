Triplica número de imóveis com energia solar em MS e Senai reforça serviços na área

Da redação, com informações do Senai

Senai Empresa lançou em um simulador de energia fotovoltaica - Divulgação

Mato Grosso do Sul triplicou o uso de energia solar entre 2017 e 2018, registrando um aumento de 241% no número de residências, comércios, indústrias, propriedades rurais, prédios públicos e pequenos terrenos com placas fotovoltaicas instaladas, conforme dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O número demonstra o crescimento do interesse da população pela tecnologia, que além de mais limpa, reduz significativamente os custos na conta de energia, e reforça os serviços do Senai na área.

Na avaliação do diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, só entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018 a instituição foi responsável por coordenar a implantação de 59 plantas solares, que somam 6.865,5 kWp. “É um resultado interessante, mas ainda pequeno perto do potencial de geração de energia solar que temos em Mato Grosso do Sul. Por isso, o Senai vem trabalhando para fomentar o uso de fontes renováveis de energia fotovoltaica, que é uma tendência por causa da crise hídrica que vivemos e também uma excelente alternativa para a redução da conta de energia e, assim, tornar as empresas mais competitivas”, afirmou.

Portfólio

Para isso, o Senai de Mato Grosso do Sul tem em seu portfólio de produtos e serviços o PSGE (Programa Senai de Gestão Energética), que tem como objetivo apoiar a indústria para reduzir seus custos com energia elétrica, atuando no contrato de fornecimento com a distribuidora regional, na implantação de projetos de eficiência energética, no apoio à migração para o mercado livre e nos estudos para geração total ou parcial da energia elétrica consumida pela indústria.

Segundo Rodolpho Mangialardo, dentre as possibilidades de reduzir a conta de luz, a instituição ajuda o interessado a gerar sua própria energia elétrica, com a instalação de placas fotovoltaicas. “Fazemos a simulação da planta de geração necessária para suprir a demanda por energia elétrica da unidade consumidora entre o portfólio das energias renováveis, elaboramos o anteprojeto e consultamos preço com 33 empresas parceiras para implementação dos sistemas de geração. Isso sem falar que temos os melhores preços e condições comerciais”, afirmou.

Ele acrescentou que o avanço da energia solar fotovoltaica no Brasil tem permitido a redução de preços para os consumidores. “Entender melhor o sistema fotovoltaico é uma grande oportunidade para a população sul-mato-grossense, que ainda desconhece as vantagens de investir em um projeto de energia solar que traz retorno financeiros, além de ser sustentável. Para as empresas, essa é uma excelente alternativa para reduzir custos e, consequentemente, aumentar a competitividade”, ressaltou.

Simulador

Paralelo ao PSGE, o Senai Empresa lançou em um simulador de energia fotovoltaica, disponível pelo link http://www.simuladorsenai.com.br/ para que os interessados possam se informar sobre os custos e vantagens do investimento. Por meio de um questionário simples é possível identificar a potência do sistema fotovoltaico que deve ser instalado, bem como a produção mensal, a quantidade de placas e qual o valor de investimento.

Segundo o gerente do Senai Empresa, Thales Saad, por meio de um questionário simples, é possível identificar a potência do sistema fotovoltaico que deve ser instalado, bem como a produção mensal, a quantidade de placas e qual o valor de investimento. “Além disso, o próprio relatório gerado informa benefícios, como a facilidade de pagar o investimento por meio da economia realizada na conta de energia, a proteção da conta contra aumentos na tarifa energética, valorização do imóvel, além do compromisso com o meio ambiente”, afirmou.

Ele acrescentou que ainda apesar do interesse crescente por fontes de energia renovável, ainda existe muita desinformação sobre o assunto. “As pessoas ainda ficam receosas em fazer um investimento alto e não sabem que ele pode ser pago em poucos anos. Então esse simulador é bacana para disponibilizar essas informações de forma fácil e rápida para quem tenha interesse”, completou.