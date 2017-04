Tributação Rural será tema de curso em Direito do Agronegócio nesta quarta

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), realiza nesta quarta-feira (26) mais uma palestra do Curso de Extensão em Direito do Agronegócio. “Tributação Rural” será o tema desta vez.

O evento será proferido por Otavio Figueiró, presidente da Comissão de Assuntos Tributários (Catri), e Alexandre Janólio Isidoro Silva, advogado previdencialista e secretário-geral da Catri.

O curso, organizado pela Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócios (CAAA), presidida pelo advogado Marcos Sborowski Pollon, ainda inclui palestras e debates sobre crédito rural, trabalho e previdência rural, responsabilidade civil no agronegócio e planejamento sucessório.

Os participantes receberão certificado com carga horária de 48 horas. O curso tem previsão de término para maio, e as palestras acontecerão as quartas e quintas-feiras, sempre às 19 horas.

As inscrições podem ser feitas no site da ESA/MS. O evento será realizado no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

