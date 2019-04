INTERNACIONAL Tribunal suspende política de Trump sobre asilo 9 abril 2019 - 07h39 Tweet REUTERS/Jorge Cabrera/Direitos Reservados Um tribunal dos Estados Unidos (EUA) suspendeu a política do governo americano de enviar ao México pessoas em busca de asilo, enquanto aguardam pela decisão de seus casos.



Nessa segunda-feira (8), o tribunal distrital federal de San Francisco concedeu uma liminar, afirmando que a política carece de embasamento legal.

Segundo o juiz, a política de imigração vai contra compromissos legais de não enviar refugiados de volta a países em que a segurança e a liberdade deles não sejam asseguradas.



A medida deve passar a vigorar na sexta-feira (12).



Desde janeiro, o governo tem um programa que proíbe a presença em território americano de pessoas em busca de asilo, enviando-as ao México enquanto aguardam a análise do caso.



O programa visa a diminuir o crescente número de imigrantes de nações centro-americanas que chegam à fronteira dos Estados Unidos com o México. Muitos deles entram no país ilegalmente, pedem asilo e, posteriormente, desaparecem antes de suas audiências.



Grupos de cidadãos processaram o governo americano, afirmando que a política expõe os migrantes ao perigo. Pediram ainda que ela seja revogada.