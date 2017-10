O Tribunal Constitucional da Espanha, principal corte do país, determinou hoje a suspensão temporária da sessão do Parlamento da Catalunha marcada para segunda-feira (09).

A expectativa era de que o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, comparecesse à sessão para declarar a independência da região em relação à Espanha.

No último domingo, o eleitorado da Catalunha votou em plebiscito a favor da secessão do território, com apoio de mais de 90%. Com informações da Associated Press.

