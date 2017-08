Tribunal encerra investigação contra Macri no caso Panamá Papers

Um tribunal superior encerrou, nesta quinta-feira, uma investigação contra o presidente da Argentina, Maurício Macri, por suposta lavagem de dinheiro por meio de empresas offshore, em um caso que ficou conhecido como Panamá Papers.

A decisão desta quinta-feira confirma a decisão de um juiz de primeira instância, que não encontrou prova das transações ou contas suspeitas. O tribunal, no entanto, afirmou que Macri ainda será julgado por uma possível evasão fiscal.

Macri comentou que as empresas eram empresas familiares, mas ele não era acionista e não recebeu compensação pelos negócios. Ele criou um comitê para lidar com suas participações financeiras, em reposta a críticas sobre as revelações. O caso, inicialmente, foi lançado por um promotor que procurava investigar se Macri, com más intenções, omitiu seu papel nas empresas em declarações fiscais. Fonte: Associated Press.

