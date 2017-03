Tribunal diz que governo japonês foi negligente no desastre nuclear em Fukushima

Um tribunal concluiu pela primeira vez que o governo do Japão foi negligente no desastre ocorrido na usina nuclear Daiichi, em Fukushima, em março de 2011. Com isso, o governo pode ter de pagar às pessoas que tiveram de fugir da radiação.

A decisão é um sinal de que os custos de indenização relacionados ao acidente continuarão a pesar sobre o governo e a operadora da usina, a Tokyo Electric Power (Tepco). A empresa até agora pagou mais de 7 trilhões de ienes (US$ 62 bilhões) em compensação a pessoas que vivem perto da usina e ainda busca uma estratégia para limpar os reatores danificados.

Até fevereiro, quase 40 mil moradores de Fukushima não podiam voltar para suas casas e nem tinham se estabelecido permanentemente em outro local.

Em março de 2011, um tsunami gerado por um terremoto inundou a usina nuclear em Fukushima. A Tepco disse que avaliará a decisão para saber se responde ou não a ela. Um porta-voz do governo não quis comentar o assunto e disse que o governo estudará como responder a isso. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários