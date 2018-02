Tribunal de Justiça recebe exposição de artesanato

A aposentada, que trabalhou por mais de 30 anos como ajudante de dentista, hoje concilia seu tempo entre produzir as peças e ensinar as mães e crianças da comunidade carente a qual ajuda, o Instituto Ação Missionária - Divulgação

Durante os dias 22 e 23 de fevereiro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe a exposição de artesanato da artesã Doris Kubtz. Ela trabalha em maioria com tapetes, caminhos de mesa, entre outras peças que complementam a beleza das casas.

A aposentada, que trabalhou por mais de 30 anos como ajudante de dentista, hoje concilia seu tempo entre produzir as peças e ensinar as mães e crianças da comunidade carente a qual ajuda, o Instituto Ação Missionária.

No Instituto, além de ensinar as mulheres tudo o que sabe sobre o artesanato, ela também ministra para as crianças aulas de música e estudos bíblicos.

Ela conta que seu público é muito amplo, de jovens a idosos, homens ou mulheres, pois suas peças sempre chamam a atenção. Doris expõe há mais de 3 anos e já levou sua arte ao Centro Integrado de Justiça (Cijus), ao Fórum da Capital e a outros órgãos.