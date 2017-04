Tribunal de Justiça encaminha reajuste de 11,28% aos servidores

O Tribunal de Justiça encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 055/2017 que reajusta os salários dos servidores do Poder Judiciário. A mensagem lida ontem (4) prevê a readequação dos vencimentos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração com aumento linear de 11,28%, a contar de primeiro de março.

O reajuste substitui o abono de até R$ 500,00 que vem sendo pago desde março do ano passado. Conforme a mensagem, a medida implementa uma política salarial condizente com as possibilidades financeiras e tem o objetivo de valorizar a carreira dos servidores, sem que ocorra comprometimento da receita e dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O projeto também eleva o percentual do benefício da assistência médico-social concedido ao servidor inativo ou pensionista, com base na referência inicial do cargo de analista judiciário, integralizando o valor de R$ 101,00 pago a título de abono.

