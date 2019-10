Tribunal de Contas vistoria merenda em 266 escolas paulistas

O Tribunal de Contas de São Paulo fiscalizou na manhã desta quinta-feira, 31, as condições de fornecimento da merenda em 266 escolas do Estado. Os agentes da Corte de Contas vistoriam a qualidade dos alimentos, as condições de entrega e armazenamento dos produtos e a regularidade no abastecimento das escolas.

As ações são realizadas em 216 municípios do Estado, responsáveis pelas escolas vistoriadas. Cerca de 300 agentes do TCE-SP participam das atividades da fiscalização. Após a coleta dos dados, estes serão comparados com as informações da última fiscalização, realizada no dia 28 de maio em 219 cidades paulistas.

Na ocasião, 286 agentes fiscalizaram 275 escolas no Estado, chegando aos seguintes resultados:

- Alimentos fora da validade: 10,55%

- Escolas sem alvará da vigilância sanitária: 82,5%

- Escolas com espaço para consumo inadequado: 18,5%

- Escolas que ofereciam merenda do dia diferente da do cardápio: 29,4%

- Cidades sem Conselho de Alimentação Escolar: 2,2%

- Escolas sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ou com AVCB fora de validade: 92%

- Escolas que estocavam alimentos inadequadamente: 27,6%

A vistoria pode ser acompanhada por meio da central de monitoramento do Tribunal.