Tribunal confirma sentença que decreta prisão preventiva de Cristina Kirchner

A Câmara Federal de Buenos Aires confirmou nesta quinta-feira uma sentença assinada em setembro para prender preventivamente a senadora e ex-presidente argentina Cristina Kirchner, acusada de ter recebido milhões em propinas em troca de favorecimentos na construção de obras públicas. O tribunal deu aval à decisão tomada em setembro pelo juiz federal Claudio Bonadío, que coloca a ex-presidente como chefe de uma associação ilícita. O ex-ministro Julio de Vido também é acusado de ser organizador do esquema de pagamento de propinas.

Desde que o escândalo foi revelado, no início de agosto, dezenas de importantes empresários e ex-funcionários do governo argentino foram processados e alguns, em delação premiada, apontaram para a existência do esquema de recebimento de propinas que ficou conhecido como "cadernos da corrupção".

Com a medida aprovada pela Câmara Federal de Buenos Aires, Bonadío tem o aval necessário para pedir ao Senado que retire o foro privilegiado da ex-presidente, com a finalidade de que o mandato de prisão preventiva seja cumprida. Fonte: Associated Press.