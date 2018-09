Tribunal condena agenciadores de modelos levadas para a Índia

Duas jovens de 19 anos de idade e uma menor de 15 foram contratadas - com intermediação de dois agenciadores brasileiros - para trabalhar como modelos na Índia - lá, no entanto, as promessas do contrato não foram cumpridas e, por isso, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) condenou os agenciadores ao pagamento de indenização por danos morais às modelos brasileiras.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Social do TRF-3.

Cada modelo vai receber R$ 10 mil.

Em ação civil pública, o Ministério Público Federal pretendia também que os réus fossem proibidos de efetuar novas intermediações de negociações destinadas a recrutar e encaminhar pessoas para o exterior.

Os depoimentos das brasileiras revelaram que elas sofreram com falta de água na habitação, alimentação ruim e problemas de deslocamento. Uma delas teve um problema no joelho e alegou não ter recebido assistência adequada. Além disso, as condições de trabalho foram diferentes do acordado, 'as atitudes do contratante intimidaram as jovens e os agenciadores brasileiros não ofereceram o suporte pactuado'.

Para o Ministério Público Federal, os agenciadores violaram não só o Código de Defesa do Consumidor como, também, o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em razão de cárcere privado e trabalhos forçados das três modelos na Índia.

Para os desembargadores da Primeira Turma, a análise do relato das próprias modelos revela que a situação não se enquadra no Protocolo. Isso porque em nenhum momento elas sofreram exploração no sentido adotado pelo documento - 'a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos'.

No depoimento ao juiz federal de primeiro grau, uma delas declarou que nunca foi ameaçada ou agredida fisicamente pelo contratante indiano. Ela disse que possuía a chave do apartamento e que todas as jovens trabalharam como modelo. As outras afirmaram que viajaram com passagem de ida e volta, que não foram ameaçadas ou fisicamente assediadas e que não tiveram proximidade com prostituição ou drogas.

As jovens tinham livre acesso à rede mundial de computadores, onde mantinham contato frequente com seus familiares, e dispunham de celular próprio, por meio do qual tiveram contato com o Consulado, no dia em que foram resgatadas.

Mas o relator do caso, desembargador federal Valdeci dos Santos, citando o artigo 3.º, o artigo 6.º, III, IV e VI, e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a responsabilidade dos réus 'em razão da má prestação do serviço de intermediação'.

Para o magistrado, ainda que o cachê, as passagens aéreas, o valor recebido semanalmente e o aluguel durante a estadia das modelos na Índia digam respeito ao contrato firmado diretamente entre elas e a agência indiana, 'os réus influenciaram diretamente nessa escolha'.

O desembargador federal concluiu que as promessas dos réus 'não foram cumpridas, principalmente a de assistência no caso de problemas'.

Também foi omitida a jornada de trabalho e as condições de habitação na Índia. Uma ré admitiu em seu depoimento que sabia do problema da falta de água e, ainda assim, não informou as modelos, destaca o voto de Valdeci dos Santos.

A decisão ressaltou que uma das modelos 'não obteve visto de trabalho, pois contava, à época, com apenas 15 anos de idade'.

Uma ré, então, forneceu à menor e a seus pais 'a informação enganosa de que o responsável pela agência de modelos na Índia providenciaria o visto de trabalho, o que nunca aconteceu'.

Além disso, para convencer as modelos e seu pai a firmarem contrato com agências internacionais, a ré se comprometeu a ir pessoalmente buscá-las no país onde estivessem, caso houvesse algum problema.

"Em nenhum momento cogitou ir até lá, tampouco empreendeu esforços para possibilitar efetivamente o retorno das modelos ao Brasil, ao contrário, passou informações enganosas para evitar que as modelos ou o seu genitor entrassem em contato com autoridades, e, ainda, tentou influenciá-las a permanecerem na Índia ou a firmarem novo contrato de trabalho na Tailândia, com o nítido intuito de preservar seu interesse financeiro", escreveu o relator.

Analisando os depoimentos e mensagens eletrônicas entre as modelos e os réus, a Primeira Turma entendeu que elas não foram devidamente alertadas sobre a real condição em que trabalhariam na Índia, e nem sobre os cuidados que deveriam tomar para não correrem riscos.

"Não obstante não haja cláusula contratual específica sobre a responsabilidade dos réus em face do ocorrido com as modelos, entendo que esta restou fartamente demonstrada no tocante às informações enganosas, inadequadas e insuficientes fornecidas pelos réus, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, com o nítido intuito de influenciar a decisão das modelos adolescentes e de seus pais, a fim de garantir o recebimento da comissão que lhes é cabida nesse tipo de contrato", concluiu o voto do relator, fixando em R$ 10 mil a cada uma das modelos o valor dos danos morais.