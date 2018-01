Treze detentos são recapturados após fuga de 92 presos de penitenciária em RR

Noventa e dois presos fugiram nessa sexta-feira (19) da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, os detentos escaparam por um túnel de 100 metros de comprimento, feito perto de uma das alas do regime fechado onde ficam os presos mais perigosos.

Treze fugitivos foram recapturados, até o último levantamento divulgado na tarde deste sábado pelas forças de segurança.

Na hora da fuga o presídio estava sem luz. Três pessoas foram identificadas e presas suspeitas de causar a pane no sistema de fornecimento de energia elétrica da unidade prisional.

Um helicóptero cedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ajuda nas buscas aos fugitivos. Segundo o secretário de Justiça de Roraima, Ronan Marinho, a polícia intensificou o patrulhamento nos bairros próximos ao presídio.

"Tivemos a informação que vários presos ainda estão na mata. Não conseguiram chegar ainda à cidade porque há uma intensa presença da polícia naquela região”, disse.

A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar os envolvidos. Segundo o governo do estado, a Força Nacional era responsável pela segurança da área externa da unidade. O final do túnel ficava a 50 metros de distância de onde deveria ter uma guarnição da Força Nacional.

O governo roraimense afirmou que em dezembro de 2017 solicitou ao Ministério da Justiça a substituição dos agentes da Força Nacional por homens do Grupo de Intervenção Penitenciário, para que eles reforcem a atuação também dentro do presídio.

O Ministério da Justiça ainda não se pronunciou sobre o assunto.

No início de janeiro do ano passado, 33 presos foram assassinados na penitenciária. Após o episódio, os homens da Força Nacional foram enviados para ajudar na segurança no estado.

Quem tiver informações sobre foragidos pode fazer uma denúncia anônima pelo telefone 190.