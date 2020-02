Treze alunos morrem pisoteados em escola do Quênia

Treze crianças morreram pisoteadas e outras 39 ficaram feridas nesta segunda-feira, 3, durante um tumulto em uma escola primária em Kakamega, oeste do Quênia. A polícia busca saber o que provocou o pânico entre os estudantes no horário de saída. A mãe de um aluno disse à imprensa local que os estudantes teriam começado a correr porque alguns tinham sido golpeados pelos professores. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.