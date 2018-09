Três suspeitos são presos em operação na comunidade do Jacarezinho

Uma operação das Forças Armadas e da Polícia Militar prendeu hoje (20) três suspeitos na comunidade do Jacarezinho, zona norte do estado do Rio. A ação tem o objetivo de remover barricadas, revistar pessoas e veículos, e checar antecedentes criminais.

Segundo o balanço do Comando Militar do Leste (CML), também foram apreendidas duas armas e mais de 60 quilos de drogas.

Ao todo, cerca de 420 militares e 90 policiais participam da operação. De acordo com o CML, os policiais estão trabalhando na verificação de denúncias de atividades criminosas, principalmente relacionadas à venda de drogas.

Ainda segundo o Comando Militar, existe a possibilidade de que algumas vias e acessos à região sejam interditadas durante a ação. Mandados judiciais também poderão ser cumpridos.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala