Três suspeitos estão presos na Holanda por envolvimento em tiroteio

A polícia de Utrecht, da Holanda, confirmou a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento no tiroteio em um bonde elétrico na cidade. Três pessoas morreram e nove ficaram feridos.

As informações foram divulgadas nas redes sociais da polícia local.

O principal suspeito é o turco Gokmen Tanis, de 37 anos, cuja imagem foi divulgada pela polícia. Os investigadores tentam descobrir a motivação do crime. Os policiais trabalham com as hipóteses de ação terrorista ou crime familiar.

Ele atirou ontem (18) por volta das 10h45 (horário local) em um bonde elétrico que transportava passageiros. A polícia cercou o local e pediu aos moradores para evitar a área.