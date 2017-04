Três pessoas são presas em manifestações após eleição na França

A polícia francesa prendeu três pessoas neste domingo à noite em Paris, durante protestos após o primeiro turno das eleições presidenciais na França. Vários jovens, alguns de grupos anarquistas e antifascistas, queimaram carros, dançaram em volta de fogueiras e desafiaram policiais da tropa de choque. Um policial disse que não há relatos de feridos nos confrontos entre manifestantes e policiais na Praça da Bastilha.

Manifestantes agitavam bandeiras vermelhas e entoavam frases contra Marine Le Pen e Emmanuel Macron, que devem se enfrentar no segundo turno das eleições, em 7 de maio.

Mais tarde, cerca de 300 pessoas se reuniram em uma manifestação pacífica perto da Place de la République, agitando bandeiras vermelhas, dançando em volta de uma fogueira e também entoando frases contra Le Pen e Macron.

Com 76% dos votos contados, o Ministério do Interior da França disse que Emmanuel Macron, do movimento En Marche! (social-liberal), tinha 23,3% dos votos, enquanto Marine Le Pen, do partido nacionalista Frente Nacional (extrema direita), vinha logo atrás, com 22,7%. Fonte: Associated Press.

