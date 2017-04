Três pessoas são feridas durante perseguição em Pinheiros

Um policial militar foi baleado na perna durante perseguição policial na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 20. De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos ladrões também foi ferido na panturrilha e na barriga. Há registro de uma terceira vítima, mas ainda sem informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda de acordo com a PM, criminosos em um carro roubado, que estava sendo perseguido por policiais militares, invadiram o estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, na esquina com a Rua Morato Coelho. Os suspeitos teriam descido do carro atirando contra os policiais.

O policial ferido foi encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC) e não corre risco de morte. Duas pessoas foram presas no local. O caso foi registrado por volta das 11h30 e depois encaminhado à 14º DP (Pinheiros).

Veja Também

Comentários