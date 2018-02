Três pessoas são feridas a tiros em confronto na zona oeste do Rio

Três pessoas foram baleadas em tiroteios na Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Comunidades do bairro são alvo de disputa entre traficantes de drogas e milicianos. Policiais militares neste sábado (3) uma operação nas comunidades Chacrinha e Bateu Mouche, onde criminosos ligados ao tráfico de drogas e milicianos travaram intenso tiroteio na última noite (2). Não houve confronto dos bandidos com os policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, agentes do setor de inteligência do 18º Batalhão confirmaram que dois homens baleados deram entrada na noite desta sexta-feira (2) na Unidade de Pronto Atendimento da Taquara. Na manhã deste sábado (3), uma mulher também foi ferida e levada para a mesma unidade de saúde.