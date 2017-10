Três pessoas morrem em acidente na rodovia Fernão Dias

Três pessoas morreram em um acidente de carro na manhã de domingo, 8, na região metropolitana de São Paulo. Um veículo bateu em um poste na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. A colisão ocorreu entre os km 87 e 88, na altura do município de Guarulhos.

As três vítimas, dois homens e uma mulher, tinham entre 20 e 22 anos. Os dois rapazes, de 22 anos, morreram na hora, e a garota chegou a ser socorrida e levada para o hospital Padre Bento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras investigações já concluíram que o carro estava em alta velocidade quando perdeu o controle e bateu, sozinho, em um poste. Com a colisão, o poste foi derrubado e o motor lançado a 50 m de distância do veículo, um Peugeot 207, vermelho.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas, no sentido Minas Gerais. A faixa 3, próxima ao acostamento, ficou bloqueada até pouco depois do meio-dia, para que a perícia apurasse as causas do acidente e o IML fizesse a liberação dos corpos.

A ocorrência foi registrada na 2º DP de Guarulhos (Vila Galvão).

Veja Também

Comentários