Três pessoas morrem devido às chuvas de verão no estado de São Paulo

Pelo menos três pessoas morreram em ocorrências relacionadas às chuvas durante a Operação Chuvas de Verão da Defesa Civil do estado de São Paulo. A operação, que teve início em 1° de dezembro do ano passado e segue até 31 de março, contabiliza danos relacionados à chuva.

No município de Paraguaçu Paulista, interior do estado, uma pessoa morreu após acidente em que um caminhão, dois carros e uma moto caíram em uma cratera na Rodovia Vereador José Berto, que se abriu devido às chuvas recorrentes que atingiram a região. Além da vítima, outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Pronto de Socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Uma morte foi registrada também no município de Guarulhos. No último domingo (15), uma forte chuva provocou o transbordamento do Córrego Taboão. Os bairros no entorno sofreram com alahamentos, principalmente o Jardim Santa Emília, onde duas pessoas trafegavam em um veículo que foi arrastado para dentro do córrego.

Após buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o veículo com o corpo da analista contábil Maria Santos Chagas, de 39 anos, às 4h30 de ontem (16). Os bombeiros retomaram hoje (17), às 7h, as buscas pelo marido da vítima, Odair José Chagas.

Outra morte registrada pela Defesa Civil ocorreu no município de Angatuba, interior paulista, em 28 de dezembro. De acordo com a Defesa Civil, uma chuva de intensidade forte, acompanhada de rajadas de vento, causou a queda de uma árvore dentro de uma propriedade, atingindo um veículo e seu ocupante, um homem de 60 anos de idade, que ficou preso nas ferragens. Na ocasião, foi acionado o serviço de emergência e a vítima foi levada ao pronto socorro, onde foi confirmada a morte.



Desaparecidos

Por volta das 4h de hoje (17), um barco com três pessoas virou em razão de uma tromba d´água no Rio do Peixe, localizado no distrito de Varpa, município de Tupã, também devido às chuvas intensas na região. Um dos ocupantes do barco foi socorrido com vida e os outros dois estão desaparecidos. Equipes do Policiamento Ambiental e do Corpo de Bombeiro fazem buscas na região.

Veja Também

Comentários