Três pessoas morrem após carro cair em rio na BR-101, em Santa Catarina

Três pessoas morreram após um carro cair em um rio em Itajaí (SC), na manhã desta segunda-feira, 4. Nas buscas, os bombeiros encontraram os corpos de duas mulheres e de um homem - os três morreram no local. O motorista do veículo sobreviveu com ferimentos leves, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu na BR-101 por volta das 5h desta segunda-feira. O veículo tinha placa de Brusque e viajava no sentido norte do Estado. Antes de chegar a uma ponte, o carro saiu da pista e caiu no rio. O automóvel foi retirado das águas por volta das 8h.