Três pessoas ficam feridas após operação do Bope na Ladeira dos Tabajaras

Três pessoas ficaram feridas a tiros após uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na madrugada desta segunda-feira (30) na Rua Euclides da Rocha, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, os agentes foram informados que três pessoas foram encaminhadas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, após terem saído da comunidade.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas já foram identificadas e uma permanece hospitalizada. As investigações estão em andamento na 12ª DP (Copacabana) para apurar os fatos. Neste momento, equipes estão no hospital buscando mais informações sobre o caso, de acordo com a corporação.