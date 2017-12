Três pessoas ainda estão desaparecidas após naufrágio de barco em Roraima

Um barco com dez pessoas naufragou no último domingo (10), no Rio Branco, em Boa Vista. De acordo com o corpo de Bombeiros, no barco estavam presentes nove venezuelanos e um brasileiro, que era o condutor. A embarcação tinha seis metros e capacidade para levar apenas seis pessoas.

Até agora, três pessoas ainda estão desaparecidas e sete foram resgatadas pela equipe da Companhia de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima.

As causas do naufrágio, que ocorreu na tarde de domingo, apontam que a embarcação estava navegando com a capacidade acima do permitido. Além da sobrecarga, os Bombeiros acreditam que o uso de bebidas alcoólicas tenham contribuído para o acidente.

Três equipes de mergulhadores estão trabalhando para localizar as vítimas do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas serão interrompidas somente pela parte da noite, no momento em que a visibilidade acabar, pois o rio tem as águas turvas, como quase todos da região amazônica.

* Estagiária sob a supervisão do editor Davi Oliveira