Três mulheres são lançadas fora do carro e morrem em acidente em Piracicaba

Três mulheres, entre elas mãe e filha, morreram e dois homens ficaram feridos quando o veículo em que viajavam capotou várias vezes, na noite de sábado (17), na Rodovia Hermínio Feltrin (SP 308), em Piracicaba, interior de São Paulo. De acordo com testemunhas, o carro tentou uma ultrapassagem e capotou ao menos três vezes, indo parar no canteiro central, no km 158 da rodovia. Os cinco ocupantes foram lançados para fora do veículo - segundo a Polícia Militar Rodoviária, há suspeita de que todos estivessem sem o cinto de segurança.

As vítimas retornavam de Rio das Pedras para Piracicaba quando aconteceu o acidente. Amanda Alexandra Lima dos Santos, de 23 anos, e Maria de Lourdes Marciano da Silva, de 51 anos, morreram no local. A filha de Maria de Lourdes, Mayara Marciano da Silva, de 22 anos, que estava dirigindo o carro, foi levada ao Pronto-Socorro do Piracicamirim, mas morreu quando recebia atendimento. O pai da condutora, João Carlos Teixeira da Silva e Weiton Fernando da Silva, que não tiveram as idades divulgadas, foram levados para a Santa Casa de Piracicaba.

Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A perícia vai apurar se a condutora do automóvel tinha ingerido bebida alcoólica. Os corpos das três jovens seriam sepultados no fim da tarde deste domingo (17) no Cemitério da Vila Rezende, em Piracicaba. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.

