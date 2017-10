Três morrem em acidente na Rodovia dos Bandeirantes

Um acidente na madrugada desta sexta-feira, 13, no Km 70 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, deixou três pessoas mortas, duas delas crianças.

O motorista de um Fox, César Augusto da Silva Souza, 33, bateu contra a traseira de uma carreta Volvo. Ele morreu na hora junto com os gêmeos Isabela e Ryan Figueiredo Souza, 9. Segundo a Polícia, o velocímetro do carro "travou" em 180 Km/h.

Equipes de salvamento da concessionária AutoBAn foram destacadas para o local, no município de Itupeva, mas não puderam fazer nada. As crianças não usavam cinto de segurança e, na colisão, foram arremessadas contra o para-brisa do veículo.

A Polícia Rodoviária compareceu ao local e encaminhou a ocorrência para investigação da Polícia Civil. Os corpos das vítimas foram para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames dos legistas.

Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia Civil, César retornava com os sobrinhos de uma festa de casamento em Campinas para o bairro da Água Funda, na capital paulista.

O motorista da carreta Volvo não sofreu ferimentos. A colisão ocorreu às 2h da manhã na faixa principal da Rodovia dos Bandeirantes. Os veículos foram recolhidos para o Pátio da AutoBAn.

