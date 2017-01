Três Lagoas tem local definido para construção do Centro de Atendimento ao Turista

Três Lagoas, localizada na região turística Costa Leste, contará em breve com um CAT – Centro de Atendimento ao Turista. O projeto do Governo do Estado, através da Fundação de Turismo, pretende ser um portal de entrada para os visitantes oriundos de São Paulo que optarem por entrar em Mato Grosso do Sul pelo município.

Na última segunda-feira (23), o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Nelson Cintra, e a servidora da Fundtur, arquiteta Fernanda Gonzaga, estiveram com o Prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreio, e sua equipe para discutirem o local de implantação. Ficou definido que o CAT será construído no início do Anel Viário da Rodovia BR-262, próximo à barragem da Usina Hidrelétrica de Jupiá.

Para Cintra, a construção do CAT na cidade vai fortalecer o turismo da região. “Três Lagoas é um dos principais portais de entrada de Mato Grosso do Sul e tanto o turista quanto os moradores merecem uma obra onde poderão ser encontradas informações sobre os roteiros e pontos turísticos, hotéis, restaurantes, bares e infraestrutura turística”, destaca.

No início do mês de janeiro de 2017 o contrato de repasse foi formalizado e será encaminhado para a Caixa Econômica Federal. Dentro de oito meses as obras devem ser iniciadas, após a aprovação da documentação do projeto de emenda parlamentar de autoria Deputado Federal Antônio Carlos Marun.

