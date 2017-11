Três Lagoas recebe sessões do Tribunal Regional do Trabalho essa semana

Três Lagoas recebe sessões do Tribunal Regional do Trabalho - Reprodução

Na quarta-feira (29), às 18h45, será realizada a abertura das Sessões Itinerantes da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas. Os oito desembargadores do TRT/MS estarão no município para realização das Sessões das duas Turmas de julgamento e do Tribunal Pleno.

De acordo com o Presidente do Tribunal, Desembargador João de Deus Gomes de Souza, “a realização das sessões em outras localidades é sempre fator de democratização do Poder Judiciário, pois aproxima o jurisdicionado do órgão prolator da decisão, permite a participação de seus patronos no julgamento dos recursos, diminui os gastos das partes com o litígio, traduzindo, ao final, tempestividade da tutela jurisdicional pelo uso racional do processo pelo juiz”, além de ser uma atividade pedagógica voltada à informação sobre direitos e desenvolvimento da cidadania.

Logo após a solenidade de abertura, às 19h30, acontecerá a Sessão do Tribunal Pleno do TRT/MS. Na quinta-feira (30) às 9h, será realizada a Sessão Judiciária da Segunda Turma e às 13h30, Sessão Judiciária da Primeira Turma.

Ainda na quinta-feira, às 19h, o Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior ministrará a palestra "A causa e a culpa nas doenças ocupacionais". Haverá emissão de certificados de participação tanto da Palestra quanto das Sessões.

As Sessões e a Palestra serão realizadas na UFMS, no Anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, Campus de Três Lagoas, situado na Avenida Ranulpho Marques Leal, 3220, Distrito Industrial.

Em maio deste ano, Corumbá também recebeu sessões itinerantes. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul já realizou sessões itinerantes nos municípios de Ponta Porã, Dourados, Naviraí, Coxim, Três Lagoas e Nova Andradina.

Data: 29/11/2017

18h45 - Solenidade de abertura

19h - Sessão do Tribunal Pleno

30/11/2017

9h - Sessão da Segunda Turma

13h30 - Sessão da Primeira Turma

19h - Palestra "A causa e a culpa nas doenças ocupacionais"