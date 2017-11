Três Lagoas recebe R$ 150 milhões de investimento em saneamento

Uma das cidades de Mato Grosso do Sul com maior taxa de crescimento populacional, impulsionada pela chegada de indústria de grande porte, como no setor de celulose, Três Lagoas recebe do Governo do Estado o maior investimento em saneamento básico.

Com parceria do Governo Federal, a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) investirá até 2018, aproximadamente R$ 150 milhões na implantação e ampliação das redes de água e esgoto, conforme explicou o Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

Miglioli destacou que Três Lagoas é um dos mais importantes polos industriais não apenas de Mato Grosso do Sul, mas do País, com a concentração de conglomerados em vários segmentos, e esse desenvolvimento traz uma grande demanda em infraestrutura.

O secretário lembrou que a restauração da estrada que liga o município até Bataguassu também está em andamento e atende uma demanda da população.

Com recursos estaduais já foram realizada a recuperação asfáltica da avenida Capitão Olinto Mancini, além de obras de drenagem e pavimentação nos bairros Jardim Campo Novo, Carandá, Santa Júlia, Acácias e Vila Verde.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)