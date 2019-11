Três Lagoas recebe em novembro o II Encontro de Comunicação do Agro

O evento é voltado para profissionais da comunicação - Reprodução

No dia 12 de novembro, das 13h30 às 18 horas, no Fatec Senai de Três Lagoas (MS), a Reflore/MS, o Sistema Famasul e o Senar/MS promovem o ´II Encontro de Comunicação do Agro – Setor Florestal´. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Sympla.

O evento tem o objetivo de promover a aproximação entre profissionais da comunicação e especialistas do agronegócio, incentivando a troca de informações entre os diversos segmentos da imprensa e representantes do agronegócio. O tema principal do encontro será o setor florestal, que tem impactado positivamente a economia de Mato Grosso do Sul.

Com mais de um milhão de hectares de florestas plantadas, o estado é hoje um dos principais produtores do País, com destaque também na produção e exportação de celulose, gerando empregos, renda e atraindo a abertura de novas empresas.

Para o presidente da Reflore/MS, Moacir Reis, diante deste cenário aquecido, é essencial fomentar o debate e potencializar o tema. “Nosso propósito é difundir informações acerca do setor de base florestal, tirar dúvidas dos profissionais da comunicação, incentivar a busca por novos conhecimentos".

Programação

O encontro acontece no dia 12 de novembro, a partir das 13h30, com a recepção dos participantes. Às 14 horas, representantes do Sistema Famasul e da Reflore/MS fazem a abertura oficial do evento. Já às 14h20, o consultor técnico do Sistema Famasul, Clóvis Tolentino Junior, discorre sobre o tema ´O Setor Florestal no MS´. Em seguida, às 15 horas, o diretor executivo da Reflore/MS, Dito Mário, ministra a palestra ´Os benefícios do Setor Florestal no MS´.

Para falar sobre ´O cenário florestal e a comunicação nacional (Case Ibá)´, o encontro recebe Cindy Correa, gerente de comunicação da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), às 16 horas. O encerramento será com a mesa redonda ´Os desafios da comunicação em MS´, momento para networking e troca de práticas e experiências entre todos os participantes.

Serviço:

O que? II Encontro de Comunicação do Agro – Setor Florestal

Data: 12 de novembro

Horário: das 13h30 às 18 horas

Local: Fatec Senai de Três Lagoas-MS

Endereço: Rua José Alencar Bastos, 1313, Vila Nova.

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/2-encontro-de-comunicacao-do-agro---setor-florestal__699923

Informações: 3341-4933