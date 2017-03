Três Lagoas recebe em abril 3º Festival Aéreo

A Confederação Brasileira de Paramotor (CBPM) realiza de 21 a 23 de abril, o 3º Festival Aéreo em Três Lagoas. O evento acontecerá no Aeroclube, localizado no quilômetro 263 da BR-158, sentido à Selvíria. Evento espera reunir mais de 200 pilotos, vindos de várias partes do país e do continente.

De acordo com os organizadores, o festival contará com a apresentação do Show Aéreo Acrobático, com o Extra 330SC, o único da América Latina, e terá uma estrutura montada com área de lazer, praça de alimentação, área para competições de vôo e espaço para parceiros.

