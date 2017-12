Três Lagoas irá exportar conhecimento industrial, diz governador em inauguração de Instituto de Biomassa do Senai

Laboratório irá ajudar a indústria brasileira a desenvolver produtos mais competitivos, com pesquisa e inovação na área de biomassa.

Campo Grande (MS) – Maior polo industrial sul-mato-grossense, Três Lagoas passará a exportar também ciência e inovação tecnológica, apontou o governador Reinaldo Azambuja ao participar nesta sexta-feira (15.12) da inauguração do Instituto Senai de Inovação em Biomassa.

“Mato Grosso do Sul e Três Lagoas ganham muito porque vai ser gerada aqui tecnologia, inovação, desenvolvimento industrial que vai poder, além de apoiar as indústrias locais, exportar conhecimento a todo País”, afirmou o governador. “Será um centro de geração de conhecimento e ao gerar conhecimento você gera oportunidades, gera fortalecimento do setor industrial e tecnologia e inovação”, completou.

Presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Robson Braga de Andrade, detalhou que o instituto – construído em uma área de 4,5 mil m² com custo de R$ 35 milhões – é um laboratório único no Brasil que irá ajudar a indústria brasileira a desenvolver produtos mais competitivos, com pesquisa e inovação na área de biomassa.

“Ele está equipado com a melhor tecnologia, equipamentos de última geração para o desenvolvimento de pesquisas de altíssima qualidade que irão atender à indústria do Brasil inteiro”, frisou.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, ressaltou que Três Lagoas é a “capital da indústria sul-mato-grossense” e tem perspectivas de aumentar ainda mais seu desempenho nos próximos anos. Ele lembrou ainda da importância da convalidação dos incentivos fiscais como forma de aumentar a confiança do setor industrial. “Temos o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa alinhados se empenhando conosco pelo desenvolvimento da indústria de Mato Grosso do Sul”, disse.

Participaram também da solenidade o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça; a senadora Simone Tebet; o deputado estadual, Paulo Corrêa; a deputada federal, Tereza Cristina; o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Amaury Rodrigues; além de vereadores e lideranças de toda a região. Veja mais fotos.

Danúbia Burema e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro