Três foguetes caem perto de embaixada dos EUA em Bagdá

Três foguetes caíram neste domingo perto da Embaixada dos EUA em Bagdá, no 19º ataque contra pontos americanos no Iraque desde outubro do ano passado. Os foguetes não deixaram vítimas, disseram fontes iraquianas. Várias explosões foram ouvidas, seguidas de aviões que voavam em círculos perto da Zona Verde, o território de alta segurança onde está localizada a missão americana. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.