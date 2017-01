Três filhotes de cachorro são encontrados vivos após avalanche na Itália

Equipes de emergência que ainda procuram os 23 desaparecidos de um hotel que foi soterrado por uma avalanche de neve na semana passada, na Itália, comemoraram nesta segunda-feira o encontro de três filhotes de cachorro encontrados no local do desastre, um sinal de esperança de que essas pessoas inda possam estar vivas.

Paralelamente, os primeiros humanos resgatados do local foram liberados do hospital, em meio a um forte questionamento das autoridades locais sobre sua possível subestimação dos riscos a que os turistas estavam expostos no resort de esqui.

Após cinco dias e quase 60 mil toneladas de neve, rochas e árvores retiradas do Hotel Rigopiano, as equipes de resgate ainda escavam o local com pás e serras elétricas em busca de sobreviventes. Recentemente, uma escavadora chegou à região.

Ao todo, nove pessoas foram resgatadas do hotel e outras seis faleceram. Os primeiros a serem liberados do hospital em Pescara foram Giorgia Galassi e seu namorado, Vincenzo

Forti. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários