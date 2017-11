Três estações da Linha Lilás começam a operar integralmente

Três estações da Linha 5-Lilás do Metrô (Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin) começaram a operar integralmente na manhã desta segunda-feira, 27, em São Paulo. As estações foram inauguradas em 6 de setembro e estavam funcionando parcial e gratuitamente das 10h às 15h de segunda a sábado.

O horário de funcionamento começa às 4h40 e termina à 0h. Também têm inauguração prevista para este ano outras seis estações da Linha 5-Lilás: Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin. Já a estação Campo Belo deve ser aberta no "início do ano", de acordo com anúncio do Governo do Estado.

Para o Metrô, uma das consequências da conclusão da Linha 5 é o alívio de outros pontos da rede, especialmente o saturado corredor que liga as Linhas 4-Amarela e 2-Verde nas Estações Paulista e Consolação. Ao todo, a Linha 5 custará R$ 9 bilhões.