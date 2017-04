Três detentos são encontrados mortos em presídio de Manaus

Três detentos foram encontrados mortos hoje (7) na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona leste de Manaus, de acordo com informações preliminares da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para perícia no local. A Seap informou que vai dar mais detalhes sobre o caso ainda nesta sexta-feira (7).

No dia 2 de janeiro deste ano, quatro detentos foram mortos na Unidade Prisional do Puraquequara, mesmo dia em que terminou a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que resultou na morte de 56 presos.

