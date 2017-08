Três deputados rompem com Maduro contra projeto de reescrever Constituição

Três parlamentares da Venezuela anunciaram que romperam com o partido pró-governo Grande Polo Patriótico e formarão um novo grupo, contrário ao projeto do presidente Nicolás Maduro de reescrever a Constituição. O deputado Eustoquio Contreras disse aos legisladores na Assembleia Nacional, controlada pela oposição, que o país está em crise e caminha para uma guerra civil, o que precisa ser evitado.

O Grande Polo Patriótico é uma coalizão de 17 partidos, formada em 2012 para apoiar a reeleição do presidente Hugo Chávez (1999-2013), que foi sucedido após sua morte por Maduro.

Além de Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Tellez anunciaram sua retirada do grupo. Os legisladores dizem que a nova facção se chamará "Bloco Parlamentar Socialista".

As dissidências estão entre as mais importantes recentemente entre as lideranças favoráveis ao governo de Caracas, após a eleição no domingo para a Assembleia Constituinte, rechaçada pela oposição. Fonte: Associated Press.

