Três cidades do litoral paulista estão com todas as praias impróprias

O turista que pretende viajar para aproveitar o Réveillon nas praias paulistas deve ficar atento com a qualidade das águas. Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, cidades da Baixada Santista, estão (28) com todas as suas praias impróprias para banho, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Entre as cidades mais procuradas durante o feriado está a Praia Grande, que tem nove de suas 12 praias impróprias. Os municípios com todas as praias adequadas para banho, por sua vez, são Bertioga, Iguape e Ilha Comprida, no Litoral Sul. Santos, que também recebe muitos turistas, está numa situação melhor, com apenas a praia do Boqueirão classificada como imprópria, de um total de sete praias.

O monitoramento da Cetesb leva em consideração as densidades de coliformes fecais encontradas nas amostras. A recomendação é para não tomar banho nas praias impróprias, evitar o contato com os cursos d’água que afluem às praias, evitar a ingestão de água do mar e não levar animais à praia.

Os riscos do contato com água contaminada, segundo a Cetesb, são a exposição a bactérias, vírus e protozoários, que podem levar a doenças ou infecções. As doenças mais comum nesses casos são gastroenterite, infecções de olhos, ouvidos, nariz, garganta e, em situações mais graves, disenteria, hepatite A, cólera e febre tifóide.