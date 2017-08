Três cidades do Estado estão com vagas abertas na área de Colheita Florestal

A Eldorado Brasil (www.eldoradobrasil.com.br) está com 20 vagas abertas para na área de Colheita Florestal, no Mato Grosso do Sul. As posições são para operadores de colheita II. As cidades de atuação para os trabalhadores serão Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

Os requisitos para se candidatar as vagas são CNH na categoria C, ensino fundamental completo, conhecimento na operação de equipamentos florestais e disponibilidade para mudança.

Os interessados em participar dos processos seletivos devem fazer cadastro pelo site da Eldorado Brasil, no link “Trabalhe Conosco”(http://www.eldoradobrasil.com.br/Institucional/carreira), ou entregar currículos nas cidades em que gostariam de trabalhar. Em Água Clara na Secretaria de Desenvolvimento Social, em Ribas do Rio Pardo na Casa do Trabalhador e em Três Lagoas na Casa do Trabalhador (antigo CIAT).

