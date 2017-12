Três candidatos disputam a presidência do CREA-MS nesta sexta

Profissionais da engenharia escolhem novo presidente do CREA - Reprodução

As eleições para presidente do CREA-MS, Confea e para diretores gerais e administrativos da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-MS, a Mútua, acontecem nesta sexta-feira (15), das 9h às 19h. Em Mato Grosso do Sul poderão votar todos os profissionais em dia ou em parcelamento com a anuidade de 2017, cerca de 10 mil vão escolher o presidente entre três candidatos na disputa.

São 17 as cidades que contarão com urnas para o pleito: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Amambai, Jardim e Sidrolândia. Os profissionais que residirem em cidades que não tiverem urna deverão consultar previamente o seu local de votação, já que não haverá voto em trânsito.

Três candidatos disputam a presidência do órgão em Mato Grosso do Sul: o engenheiro agrônomo Dirson Artur Freitag (número 100); engenheiro civil Marco Antônio Paulino Maia (número 106) e o engenheiro ambiental Rodrigo Costa (número 117).

O engenheiro agrônomo Abrahão Malulei Neto renunciou de sua candidatura. A Mútua conta com dois candidatos para diretoria geral: Mito Gebara (n.º 121) e Vânia Mello (n.º 125). A diretoria administrativa conta com um candidato: Ângelo Ximenes (n.º 133).

Na disputa para a presidência do Confea, órgão federal da engenharia, concorrem os seguintes candidatos, que também serão eleitos a partir dos CREAs: Murilo Pinheiro (3), Jobson Andrade (4), Joel Krüger (5), José Ribeiro (6) e Urubatan Barros (7).