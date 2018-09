Três bebês e dois adultos são esfaqueados em creche de Nova York

Três crianças e dois adultos foram esfaqueados em uma creche nesta sexta-feira, 21, em Nova York, informou a polícia local. Todos estão em condições críticas de saúde, mas estáveis.

Segundo as autoridades, os esfaqueamentos aconteceram antes das 4 horas da manhã, no distrito do Queens.

Uma bebê de três dias e uma de um mês de idade foram esfaqueadas no abdômen, e uma bebê de 20 dias sofreu cortes nas orelhas, queixo e lábio. O pai de uma criança da creche e uma mulher que trabalhava no local também foram atacados.

Uma suspeita de 52 anos foi encontrada no porão de uma casa, nas proximidades da creche. Segundo a polícia, ela havia cortado o próprio pulso e agora está sob custódia, em um hospital. No entanto, ela não foi acusada.

De acordo com as autoridades, uma faca de açougue e um cutelo foram encontrados com a mulher. O motivo do crime está sendo investigado e ainda não se sabe se a creche tinha licença para funcionar. Fonte: Associated Press