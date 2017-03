Três ataques suicidas do Boko Haram matam ao menos quatro pessoas na Nigéria

Três ataques suicidas na noite de sábado mataram ao menos quatro pessoas em Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria, informou a polícia local.

O porta-voz do comandante da polícia estadual de Borno, Victor Isuku, disse que os agressores eram um homem e duas meninas adolescentes que acredita-se fazerem parte do grupo extremista do país, Boko Haram.

Isuku, um superintendente-adjunto da polícia, disse que um membro da milícia, uma mulher e dois filhos foram mortos e outros 8 ficaram feridos.

Os atentados suicidas têm se tornado uma ocorrência diária em torno de Maiduguri recentemente. Fonte: Associated Press

