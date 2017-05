Três acidentes com mortes são registrados nesta manhã de quinta em SP

A terceira morte em acidentes de trânsito em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 11, foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Um pedestre cuja identidade ainda não foi divulgada foi atropelado por volta das 7h na Avenida Salim Farah Maluf, próxima à Rua Jaboticabal, na Vila Bertioga, zona leste da capital. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a se deslocar para a região, mas a vítima já foi encontrada sem vida.

Mais cedo, ainda antes do amanhecer, uma idosa morreu após ser atropelada por um carro e um ônibus no bairro Santo Amaro, na zona sul da capital. Já na zona norte, na Vila Brasilândia, um motociclista não resistiu a uma colisão com um ônibus.

Pancadas de chuva atingem a capital e a região metropolitana desde o início desta quinta-feira. A pista molhada também contribuiu para colisões menos graves e congestionamentos acima do normal na cidade e em rodovias de acesso.

Veja Também

Comentários