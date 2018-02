Trens do ramal de Belford Roxo voltam a circular normalmente no Rio

Duas unidades estão interditadas - Foto: Domingos Peixoto / O Globo

A concessionária de trens urbanos do Rio, a SuperVia, informou que a circulação dos trens do ramal de Belford Roxo foi normalizada às 17h40. Durante todo o dia os trens do ramal circulavam somente entre Belford Roxo e Pavuna/São João de Meriti devido à queda de árvores próximo às estações Honório Gurgel e Cavalcanti durante o temporal que atingiu o Rio. As chuvas foram acompanhadas de ventos que atingiram quase 70 quilômetros por hora.

Recuperação dos quiosques

A concessionária Orla Rio informou, em nota, que equipes de funcionários trabalham para recuperar os estragos causados pelo temporal em 21 quiosques das praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

Dois quiosques tiveram o teto parcialmente afundado em função de galhos de árvores e objetos que voaram durante a tempestade. Além disso, uma árvore tombou em cima de uma das unidades, sem ferir ninguém. Vidros quebraram e letreiros caíram. Duas unidades estão interditadas. A previsão é que todos os consertos sejam finalizados ainda hoje.