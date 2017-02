Trens da linha vermelha do metrô de SP circulam normalmente

Desde a 0h de hoje (8) a circulação de trens do Metropolitano (Metrô) de São Paulo está normal entre as estações Artur Alvim e Corinthians-Itaquera, na linha Vermelha que faz a ligação entre as zonas leste e oeste, passando pelo centro da capital paulista. Por volta das 15h de ontem (7), uma composição saiu dos trilhos interrompendo o percurso.

Apesar do incidente, foi mantida a operação da estação Palmeiras-Barra Funda até a Patriarca com a circulação dos trens em velocidade reduzida. Os usuários do trecho afetado foram atendidos pelo Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), o qual oferece opção de ônibus.

A Companhia do Metrô afirmou por meio de nota que as causas para este descarrilamento está sendo investigada por especialistas que integram a Comissão Permanente de Segurança.

“Qualquer conclusão antes da perícia, além de precipitada, seria irresponsável”, diz o comunicado.

A empresa também destacou que o “ Metrô de São Paulo é um dos mais seguros do mundo. Nunca houve um acidente com morte. O último descarrilamento registrado na Linha 3 ocorreu em agosto de 2013, também sem vítimas”.

