Trem do Metrô descarrila na zona leste de SP

Um trem da Linha 3-Vermelha do Metrô descarrilou na tarde desta terça-feira, 7, nas proximidades da Estação Artur Alvim, na zona leste da capital paulista. Os trens não estão circulando entre Artur Alvim e Itaquera. O Metrô informou não haver registro de feridos.

A companhia, administrada pela gestão Geraldo Alckmin (PSDB), não informou as causas do descarrilamento. "Para atender os usuários, o Metrô acionou o Paese com a CPTM, que manterá abertas as integrações entre os sistemas nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera como opção para os usuários", diz nota da empresa. "Não há previsão de normalização de circulação."

Os trens estão circulando apenas entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Patriarca. Na Barra Funda, as catracas de entrada estão reduzidas para evitar o acúmulo de passageiros nas plataformas de embarque.

Veja Também

Comentários